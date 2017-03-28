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Президент Украины Петр Порошенко инициирует восстановление специальных военных судов согласно существующей международной практике. Об этом Глава государства сообщил в Facebook, комментируя приговор генералу Виктору Назарову в деле о сбитом Ил-76 в аэропорту Луганска.

«Я планирую предложить восстановления специальных военных судов в соответствии с существующими международными практиками. Оценивать действия командиров в боевой обстановке должны военные специалисты, военные эксперты и военные судьи, а не гражданские. По крайней мере, сейчас, пока идет эта ужасная коварная гибридная война. Справедливость безусловно должна быть достигнута в суде, но решения военных судов не будут ставиться под сомнение нашими воинами», - отметил Порошенко.

Президент подчеркнул, что как Верховный главнокомандующий не может молчать после решения одного из гражданских судов, который приговорил боевого генерала к заключению на 7 лет.

«За последние три года мы воспитали новое поколение инициативных, смелых, а порой и отчаянных командиров, обеспечивающих защиту нашей Украины. Стреножить их судебными решениями было бы глупо с точки зрения обеспечения обороноспособности и безопасности»,- сказал Порошенко.

«Наши военные выполняют свой долг защищать Украину. Иногда ценой собственной жизни. Понимаю горе семей. Но по-настоящему виноватым в гибели наших героев является враг, который вероломно вторгся на нашу землю. Единственным оправданием этим смертям является приближение ими неотвратимой победы», - подытожил Глава государства.

Напомним, 27 марта генерал-майор Виктор Назаров приговорен к 7 годам лишения свободы по делу о крушении Ил-76 в небе над Луганском.

 
ForUm

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