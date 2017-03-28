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Комитет Верховной Рады по вопросам социальной политики, занятости и пенсионного обеспечения рекомендует парламенту установить 2 мая рабочим днем.

Об этом говорится в сравнительной таблице законопроекта №1658 (проект Трудового кодекса), который готовится ко второму чтению, сообщают Украинские новости.

Соответствующая поправка была подана депутатами от фракции «Народный фронт» Александром Дроздиком, Сергеем Драюком и бывшим депутатом от НФ, ныне первым заместителем генерального прокурора Дмитрием Сторожуком.

Согласно учтенной комитетом поправке, днем государственного праздника, в который не проводится работа, остается лишь 1 мая - Международный день солидарности трудящихся.

Остальные государственные и религиозные выходные дни комитет оставил, несмотря на предложения некоторых депутатов.

В частности, депутат от фракции «Объединение «Самопомич» Ирина Подоляк предложила поправки, которыми предлагается отменить 8 марта (Международный женский день), а 9 мая (День Победы) заменить 8 мая (День памяти и примирения).

Также комитет отклонил поправку Подоляк и еще ряда депутатов, которые предлагают установить выходными днями на Рождество 7 и 8 января.

Напомним, Украинский институт национальной памяти выступает за отмену выходных дней и установление рабочими 8 марта, 1-2 и 9 мая.
ForUm

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