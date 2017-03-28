В селе Сухолучье Вышгородского района Киевской области мужчина застрелил грабителя, напавшего на его жену, сообщает отдел коммуникации полиции Киевской области.

По данным правоохранителей, поздно вечером 27 марта группа неизвестных в медицинских масках ворвалась в дом частных. Вооруженные пистолетом, ломом, ножами и затяжками напали на 40-летнюю женщину, которая на кухне первого этажа мыла посуду. Ее жестко избивали, требуя отдать имеющиеся деньги и драгоценности из сейфа.

«Услышав крик матери 11-летняя дочь сразу же разбудила отца, который отдыхал в комнате на втором этаже дома. Мужчина мгновенно схватил свой зарегистрированный охотничий карабин и, спускаясь вниз по лестнице на помощь жене, сделал предупредительный выстрел. Злоумышленники сразу бросились наутек. Один из них остался и продолжал физическое насилие над женщиной», – говорится в сообщении.

В главке отметили, что 43-летний хозяин выстрелил в нападавшего, благодаря чему освободил испуганную жену и вообще спас жизнь себе и родным. От полученного огнестрельного ранения преступник сразу же умер. Им оказался 40-летний безработный неоднократно судимый житель Сумской области.

Начальник полиции Киевщины Дмитрий Ценов сообщил, что как только в полицию поступило сообщение от потерпевших, на территории района был введен оперативный план «Перехват». К розыску злоумышленников сразу же был задействован весь личный состав Вышгородской полиции. Правоохранители разыскали и задержали в лесопосадке двух подозреваемых, которые пытались скрыться от правосудия. Еще одного разбойника, который бежал на автомобиле Daewoo Lanos, задержала группа быстрого реагирования патрульной полиции. Из транспортного средства изъяли пистолет, ножи, радиостанции, лом и другие орудия преступления.

В настоящее время трое подозреваемых - граждан Российской Федерации, задержаны в порядке ст.208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Их проверяют на причастность к разбойным нападениям, совершенным на территории области и в других регионах страны. Полицейские проводят ряд мероприятий, направленных на розыск еще одного нападающего беглеца.

Следователями Вышгородского отдела полиции возбуждены уголовные производства по ч.3 ст.187 (разбой) и ст.118 (умышленное убийство при превышении пределов необходимой обороны либо при превышении мер, необходимых для задержания преступника) Уголовного кодекса Украины. Досудебное расследование продолжается.