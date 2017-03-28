Столичная прокуратура задержала на получении взятки в размере 810 тысяч гривен сотрудника Печерской районной государственной администрации.

Как сообщает прокуратура Киева, чиновник является начальником отдела по работе с участниками антитеррористической операции и членами их семей Управления труда и социальной защиты населения Печерской РГА.

Указанный чиновник требовал от гражданина вознаграждение в сумме 810 тыс. гривен за содействие в получении на льготных условиях двухкомнатной квартиры в одном из жилых комплексов в Киеве.

Злоумышленник задержан сразу после передачи ему денежных средств.

В настоящее время следователи столичной прокуратуры проводят обыски в помещении Печерской РГА и по месту жительства фигуранта уголовного производства.