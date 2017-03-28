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Правоохранители обезвредили организованную группу в составе 10 человек, которая занималась систематическим вымогательством денежных средств с субъектов предпринимательской деятельности на территории Киевской области.

Об этом сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

Группа действовала с октября 2016-го по март 2017 года.

«Ежемесячно злоумышленники требовали от бизнесменов от 5 до 30 тыс. гривен, в случае невыполнения их требований, члены ОПГ угрожая физической расправой над потерпевшими и членами их семей, повреждали и уничтожали имущество предпринимателей, путем поджога магазинов и салонов красоты», - говорится в сообщении.

Прокуратурой Киевской области в сотрудничестве с правоохранительными органами проведено 18 санкционированных обысков в жилых помещениях и автомобилях участников организованной группы.

В ходе обысков обнаружены денежные средства, средства, похожие на наркотические, устройства, похожие на пистолеты и гранату, множество мобильных телефонов и платежных карточек, а также кастеты, ножи.

Все участники организованной группы задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины. Злоумышленникам сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 189 (вымогательство) УК Украины.

Прокуратура готовит ходатайство в суд с требованием избрать задержанным меру пресечения в виде содержания под стражей.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 7 до 12 лет с конфискацией имущества.
ForUm

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