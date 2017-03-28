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В минувшее воскресенье, 26 марта, четырнадцать граждан Украины - членов экипажа судна Pan Prosperity вернулись на родину после почти месячного пребывания на рейде в порту Гуанта (Венесуэла) из-за того, что их бросил на произвол судьбы судовладелец и оператор судна. Об этом сообщает департамент консульской служба Министерства иностранных дел на своей странице в Facebook.

«Благополучное возвращение украинских моряков произошло благодаря совместным усилиям ДКС, посольства Украины на Кубе, постоянного представительства Украины при Международной морской организации вместе с Морской администрацией Панамы и соответствующих служб Венесуэлы», – говорится в сообщении.

По данным МИД, гражданам Украины была оказана необходимая помощь в переезде в аэропорт, размещении в гостинице, обеспечении питанием и средствами, а также приобретены авиабилеты в Украину.

 
ForUm

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