В минувшее воскресенье, 26 марта, четырнадцать граждан Украины - членов экипажа судна Pan Prosperity вернулись на родину после почти месячного пребывания на рейде в порту Гуанта (Венесуэла) из-за того, что их бросил на произвол судьбы судовладелец и оператор судна. Об этом сообщает департамент консульской служба Министерства иностранных дел на своей странице в Facebook.

«Благополучное возвращение украинских моряков произошло благодаря совместным усилиям ДКС, посольства Украины на Кубе, постоянного представительства Украины при Международной морской организации вместе с Морской администрацией Панамы и соответствующих служб Венесуэлы», – говорится в сообщении.

По данным МИД, гражданам Украины была оказана необходимая помощь в переезде в аэропорт, размещении в гостинице, обеспечении питанием и средствами, а также приобретены авиабилеты в Украину.