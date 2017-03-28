Пятая неделя Великого поста - особый покаянный период в жизни каждого православного человека.

В четверг пятой седмицы (чаще в среду вечером), во всех православных храмах состоится богослужение, которое бывает один раз в году - Стояние преподобной Марии Египетской, напомнил управляющий делами Украинской Православной Церкви митрополит Антоний (Паканич), сообщает Центр информации УПЦ.

«Мариино стояние - продолжительное богослужение, которое утешает верующих, одновременно призывая к покаянию и продолжению подвига поста. Пример жизни преподобной Марии Египетской, oбpaтившейся к Бoгу пocлe мнoгиx лeт нeпpaвeднoй жизни, дает осознание того, что нет греха, которого Господь бы не простил.

Дверь покаяния и дверь в Царство Божие - одна и та же, она открыта каждому искренне кающемуся.

Покаяние - тяжелый труд, но это главное условие спасения. «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное», - призывал Иоанн Креститель. Этими же словами начинал Свою проповедь Господь наш Иисус Христос. Пока человек жив, никогда не поздно услышать этот призыв, и ступить на порог, открывающий путь спасения», - подчеркнул управляющий делами УПЦ.

При этом он объяснил, почему осознав грехи, покаяние не стоит откладывать.

«Душе моя, душе моя, восстани, что спиши? Конец приближается!», - поется в Великом каноне Андрея Критского. Жизнь каждого человека день ото дня сокращается. Покаяние не нужно откладывать, ведь можно не успеть», - отметил владыка.

Митрополит Антоний напомнил о том, что в воскресение, православные христиане отметили память великого подвижника - преподобного Иоанна Лествичника, автора духовного творения «Лествица» («Лестница»). Владыка обратил внимание на важность непрерывного стремления к духовному совершенству.

«Не должно быть статического состояния. Если человек думает, что у него в духовном плане все стабильно и хорошо, что он не хуже других - это признак того, что он деградирует духовно. Духовная жизнь всегда требует движения, движения к Богу, восхождения «от силы в силу» (Пс. 83:8). Ведь только так душа очищается от всего порочного, привнесенного в жизнь грехом», - рассказал владыка.

Говоря о подвиге молитвы в период Великого поста, митрополит Антоний отметил важность молитвенного обращения к Господу об утверждении мира в Украине.

«В дни Великого поста мы должны усилить молитву о нашем Отечестве. Мы можем просить Господа, чтобы Он вмешался в ход истории, дабы на нашу землю пришел долгожданный мир», - призвал управляющий делами УПЦ.

*** Четвертое воскресенье Великого поста названо в честь преподобного Иоанна Лествичника, который описал путь христианина к духовному совершенству. На пятой седмице Великого поста Православная Церковь призывает верующих к особому покаянному настроению. В среду вечером, 29 марта, во всех храмах поются 24 стихиры преподобного Андрея Критского.

Полностью читается Великий покаянный канон святого и житие преподобной Марии Египетской, которая сумела отойти от греховной жизни и обратилась к Богу. 1 апреля отмечается «Суббота Акафиста». Накануне, в пятницу, 31 марта, совершается благодарственное пение Пресвятой Богородице. В воскресение, 2 апреля, Православная Церковь празднует память преподобной Марии Египетской.