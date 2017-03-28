В разведке не владеют информацией о визите представителя президента РФ Владимира Путина - Дмитрия Пескова в оккупированный Луганск, зато заявляют, что туда прибыл советник Путина - Владислав Сурков.

Об этом сообщает «Украинская правда» со ссылкой на источники в разведке.

«По нашим данным Сурков приехал на оккупированные территории 28 марта», - сказал собеседник издания.

«Информации о приезде Пескова у нас нет», - добавил собеседник.

В свою очередь представитель СБУ Юрий Тандит в комментарии 112 Украина тоже не подтвердил информацию о приезде Пескова.

«Официально СБУ не комментирует эту информацию. Мы проверяем», - сказал он.

Напомним, ранее издание «ОстроВ» со ссылкой на источник в одной из спецслужб Украины сообщило, что сегодня, 28 марта, в Луганск тайно прибыл пресс-секретарь президента РФ.

В то же время Служба безопасности Украины и Главное управление разведки не стали комментировать эту информацию.