В разведке не владеют информацией о визите представителя президента РФ Владимира Путина - Дмитрия Пескова в оккупированный Луганск, зато заявляют, что туда прибыл советник Путина - Владислав Сурков.
Об этом сообщает «Украинская правда» со ссылкой на источники в разведке.
«По нашим данным Сурков приехал на оккупированные территории 28 марта», - сказал собеседник издания.
«Информации о приезде Пескова у нас нет», - добавил собеседник.
В свою очередь представитель СБУ Юрий Тандит в комментарии 112 Украина тоже не подтвердил информацию о приезде Пескова.
«Официально СБУ не комментирует эту информацию. Мы проверяем», - сказал он.
Напомним, ранее издание «ОстроВ» со ссылкой на источник в одной из спецслужб Украины сообщило, что сегодня, 28 марта, в Луганск тайно прибыл пресс-секретарь президента РФ.
В то же время Служба безопасности Украины и Главное управление разведки не стали комментировать эту информацию.
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