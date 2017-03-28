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Служба безопасности Украины и Главное управление разведки не комментируют информацию о том, что 27 марта во временно оккупированный Луганск тайно прибыл пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Несколько спикеров от СБУ в ответ на вопрос  о том, соответствует ли эта информация действительности, ответили, что «лично у них» такой информации нет, посоветовав обратиться в пресс-службу ведомства. В пресс-службе не смогли подтвердить или опровергнуть эти данные, сообщает LIGA.net.

Разведка отказалась предоставить информацию, сославшись на то, что прокомментировать они смогут только после одобрения журналистского запроса в Минобороны.

Напомним, ранее издание «ОстроВ» со ссылкой на источник в одной из спецслужб Украины сообщило, что сегодня, 28 марта, в Луганск тайно прибыл пресс-секретарь президента РФ.
ForUm

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