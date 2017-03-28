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Сегодня, 28 марта, в Луганск тайно прибыл пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков.

Об этом сообщает «ОстроВ» со ссылкой на источник в одной из спецслужб Украины.

«Цель визита неизвестна. Одна из предположительных версий – возможная смена руководства «ЛНР», – говорится в сообщении.

Ранее народный депутат, координатор группы «Информационное сопротивление» Дмитрий Тымчук на своей странице в Facebook сообщил, что На оккупированной территории Луганской области главари «ЛНР» начали конфиденциальное обсуждение смены «руководства республики».
ForUm

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