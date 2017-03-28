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29-летний уроженец Одесской области, который в прошлом году в Киеве с ножом напал на бойца добровольческого батальона, арестован без права на залог. Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

Установлено, что 5 сентября 2016 года, находясь возле подземного перехода на проспекте Победы, злоумышленник увидел военнослужащего, одетого в форму добровольного батальона ОУН, и по мотивам личной неприязни, неожиданно для потерпевшего нанес ему не менее четырех ударов ножом в участки жизненно важных органов.

Пока очевидцы оказывали первую помощь пострадавшему, нападавшему удалось скрыться.

По результатам оперативно-розыскных мероприятий указанный мужчина, который оказался сторонником «русского мира», был задержан в Каменском Днепропетровской области.

Сейчас злоумышленнику сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления по ч. 2 ст. 15 ч. 1 ст. 115 (покушение на умышленное убийство) и по ходатайству Киевской местной прокуратуры №10 избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Досудебное расследование продолжается.

Как сообщал ForUm,  5 сентября 2016 года в Киеве на остановке по проспекту Победы, 68 около 12:00 неизвестный нанес восемь ножевых ранений мужчине в военной форме.

Позже в сети появилось видео, снятое очевидцем, на котором раненый утверждает, что его зовут Виталий Регор и он является добровольцем Организации украинских националистов (ОУН).

 
ForUm

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