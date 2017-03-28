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Президент Петр Порошенко уволил Сергея Кивалова с должности члена Европейской комиссии «За демократию через право» (Венецианская комиссия).

Соответствующий указ №64/2017 от 16 марта опубликован на официальном сайте Главы государства.

В документе отмечается, что Кивалов уволен в связи с истечением срока полномочий.

Кроме того, данным указом с поста заместителей Кивалова уволены Сергей Головатый и Владимир Пилипенко.

В то же время другим указом №65 Президент назначил Головатого членом Венецианской комиссии.

 
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