Жителя Херсонщины, который в 2014 году принимал активное участие в деятельности так называемой «самообороны Крыма» и причастен к незаконной оккупации полуострова Российской Федерацией, задержали сотрудники Главного управления Службы безопасности Украины в АР Крым, сообщает пресс-центр СБУ.

«От оккупантов за свой «патриотизм» херсонец получил медаль «за возвращение Крыма» и наградное удостоверение министерства обороны РФ», – говорится в сообщении.

Сотрудники СБУ задержали предателя на КПВВ «Чонгар», когда тот возвращался из оккупированного полуострова домой.

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины. Продолжаются следственные действия.