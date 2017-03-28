также в разделеОбщество
Беларусь депортирует задержанных на митинге в Минске украинцев
Харьковский врач вымогал за операцию 100 тысяч 8
В Украину вернулись 14 моряков, брошенных судовладельцем в Венесуэле 10
НАПК: Администратор не объясняет, почему реестр е-деклараций не работает 45
Начальника одного из управлений Одесской ОГА поймали на взятке 9
В Хмельницком за вымогательство задержали двух «активистов» 22
Раде рекомендуют отменить выходной 2 мая 45
Сумма ущерба от взрывов в Балаклее может достигнуть 300 миллионов 28
В Павлограде тайно похоронили убийцу Вороненкова 77
Задержана банда рэкетиров, терроризировавших бизнесменов на Киевщине 25
Минюст просит мир не признавать решения российских судов против Яценюка 28
Военные говорят, что химоружия в Балаклее не было 22
В Украине впервые продали памятник Ленину 30
Из Донецкой области преступники массово бегут в РФ 68
Freedom House раскритиковала изменения в закон о е-декларировании 17
Ляшко дал показания по делу Артеменко 33
Песков назвал информацию о своей поездке в Луганск «очередной уткой» 97
НАПК предлагают срочно собраться из-за проблем с сайтом е-декларирования 33

Жителя Херсонщины, который в 2014 году принимал активное участие в деятельности так называемой «самообороны Крыма» и причастен к незаконной оккупации полуострова Российской Федерацией, задержали сотрудники Главного управления Службы безопасности Украины в АР Крым, сообщает пресс-центр СБУ.

«От оккупантов за свой «патриотизм» херсонец получил медаль «за возвращение Крыма» и наградное удостоверение министерства обороны РФ», – говорится в сообщении.

Сотрудники СБУ задержали предателя на КПВВ «Чонгар», когда тот возвращался из оккупированного полуострова домой.

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины. Продолжаются следственные действия.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

30
Теги
Туфли мужские весенне-летние классического фасона 2017 года