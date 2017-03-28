Российские правозащитники заявили о пытках задержанных на митинге против коррупции в Москве. Об этом говорится в заявлении основателя Gulagu.net Владимира Осечкина на имя прокурора Москвы Владимира Чурикова.

В частности, сообщается, что задержанных на митинге против коррупции поместили в заведомо переполненные камеры; в камерах, рассчитанных на 2 человека (2 кровати=2 индивидуальных спальных места) содержали по 4-6 задержанных, сообщает УНИАН.

Отмечается, что, фактически к задержанным применены пытки путём лишения сна, питания, питьевой воды (людям приходится спать по очереди по 1,5-2 часа, некоторым приходится спать прямо на полу). Кроме этого, на момент проверки 22:15 - ужин не был предоставлен ни одному из задержанных (факт пытки путём лишения еды, пытка голодом).

Также в камерах не работала надлежащим образом вентиляция, приток воздуха рассчитан на содержание в каждой камере по 2 человека максимум, однако в камерах содержали по 4-7 человек и в настоящее время им душно, есть риск передачи заболеваний воздушно-капельным путнм.

Также задержанные высказали жалобу по факту неоформления протокола задержания на протяжении более 6 часов с момента фактического задержания (подлог), подделки ряда документов и оснований для задержания, удержание задержанных на холоде при температуре ниже +3 С перед отделением МВД «Богородское» (куда их доставили и не приняли) на протяжении более 3 часов. Матрасы были выданы к вечеру 27 марта, то есть более суток задержанные были вынуждены по очереди спать на деревянных настилах-кроватях. Постельное бельё и полотенца им не выдавались.

Также сотрудники МВД не сообщили родственникам задержанных об их местонахождении. «Российские власти без наличия к тому законных оснований задержали протестующих против коррупции неравнодушных граждан, при задержании сотрудники правоохранительных органов к ним применили необоснованное насилие, в последующем их водворили в заведомо переполненные камеры, подвергнув их бесчеловечному обращению и пыткам в нарушение ст.3 Европейской конвенции», - говорится в сообщении.

Напомним, 26 марта в Москве в ходе массовой акции протеста против коррупции были задержаны не менее 1030 человек.