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Поселкового голову пгт Мироновский будут судить за посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.    

Установлено, что 7 мая 2014 года, председательствуя на заседании Мироновского поселкового совета Бахмутского района, чиновник умышленно совершил действия с целью изменения границ территории или государственной границы Украины.

«Обвиняемый внес в повестку дня вопрос о проведении на территории пгт референдума о признании террористической организации «ДНР» и в дальнейшем лично положительно проголосовал за решение Мироновского поселкового совета о проведении незаконного референдума», - говорится в сообщении.

При этом он пообещал содействие проведению незаконного референдума, а именно предоставлением помещений для обустройства так называемых избирательных участков и подписанием соответствующего решения, организации через представителей «ДНР» выездных комиссий для голосования, установления времени работы так называемых избирательных участков и разъяснения гражданам порядка участия в незаконном референдуме.

На основании подписанного поселковым головой решения о выделении помещения коммунальной собственности, а именно Мироновского дворца культуры для проведения голосования, был организован и проведен незаконный референдум.

14 декабря 2016 года прокуратура области при оперативном сопровождении сотрудников Управления СБУ сообщила голове пгт Мироновский о подозрении в посягательстве на территориальную целостность Украины.

Расследование завершено, обвинительное заключение по ч. 2 ст.110 УК Украины направлено в суд для рассмотрения по существу.
ForUm

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