Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с прокуратурой и полицией прекратили в Киеве деятельность наркогруппировки, участники которой сбывали амфетамин и каннабис в крупных размерах. Об этом сообщает пресс-центр ведомства.
Правоохранители установили, что злоумышленники ежемесячно сбывали более трехсот граммов наркотиков. Они арендовали дом в пригороде столицы, где хранили «товар».
«Оперативники спецслужбы задержали одного из наркодельцов при попытке продажи амфетамина и марихуаны постоянному клиенту – члену общественной организации «Офицерский корпус». Еще двух участников наркогруппировки задержали позже», - говорится в сообщении.
Всего у наркодельцов изъято 85 граммов амфетамина и более 30 граммов каннабиса.
Открыто уголовное производство по ст. 309 Уголовного кодекса Украины.
Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия.
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