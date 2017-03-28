Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с прокуратурой и полицией прекратили в Киеве деятельность наркогруппировки, участники которой сбывали амфетамин и каннабис в крупных размерах. Об этом сообщает пресс-центр ведомства.

Правоохранители установили, что злоумышленники ежемесячно сбывали более трехсот граммов наркотиков. Они арендовали дом в пригороде столицы, где хранили «товар».

«Оперативники спецслужбы задержали одного из наркодельцов при попытке продажи амфетамина и марихуаны постоянному клиенту – члену общественной организации «Офицерский корпус». Еще двух участников наркогруппировки задержали позже», - говорится в сообщении.

Всего у наркодельцов изъято 85 граммов амфетамина и более 30 граммов каннабиса.

Открыто уголовное производство по ст. 309 Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия.