Сегодня, 28 марта, на территории Украины ожидаются сильные порывы ветра, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Отмечается, что по прогнозам Укргидрометцентра, в течение суток, 28 марта, в Украине ожидаются порывы ветра 15-20 м/с.

В ведомстве также подчеркнули, что по Киеву и области 28 марта порывы ветра будут достигать 15-18 м/с.

«Уважаемые граждане! Будьте осторожны во время пребывания на улице. Не ходите под раскидистыми деревьями, линиями электропередач, рекламными щитами, ведь порывы ветра могут вызвать их повреждение», – говорится в сообщении.