Граждане Грузии смогут с 28 марта посещать страны Шенгенской зоны без получения виз. Информация об этом была опубликована в официальном журнале Европейского Союза, сообщает DW.

«Введение безвизового режима со странами Евросоюза будет содействовать развитию туризма, углублению бизнес-связей, активизации программ по обмену студентов», - сообщает в среду, 8 марта, министерство иностранных дел Грузии.

Ездит в страны ЕС без виз смогут грузинские граждане, проживающие на территории Южной Осетии и Абхазии.

Напомним, 27 февраля Совет ЕС окончательно утвердил безвизовый режим для граждан Грузии.