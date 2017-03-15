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Сторона защиты генерал-майора Виктора Назарова просит вынести оправдательный приговор в отношении должностного лица «при отсутствии в его действиях состава уголовного преступления» и отменить ему меру пресечения в виде внесения денежного залога в сумме 97 400 гривен, а уголовное производство закрыть.

Об этом заявил адвокат обвиняемого Михаил Турик в Павлоградском районном суде, где слушалось дело о сбитом НВФ под Луганском самолете Ил-76 с 49 украинскими военными на борту, сообщает Радио Свобода.

По словам адвоката, говорить о «боевой обстановке» в отношении Назарова и его действий неправомерно.

Он утверждает, что если прокуратура инкриминирует Виктору Назарову служебную халатность в «боевой обстановке», то она «таким образом признает террористов военным противником, то есть воюющей стороной, а не террористами».

После выступления адвоката суд объявил о завершении прений сторон.

В своем последнем слове сам генерал-майор Назаров еще раз заявил, что своей вины не признает. В частности, он отметил, что в ходе досудебного следствия было допущено «манипулирование информацией», а в показаниях свидетелей в суде были «предположения» и «информация, интерпретированная по своему усмотрению». По его словам, в суде также не было представлено оригинал документа с разведданными об обстановке в Луганском аэропорту.

На следующем заседании суд должен объявить решение по делу.

В Павлограде уже более полугода продолжается суд по делу о гибели в сбитом НВФ самолете Ил-76 украинских Вооруженных сил. На скамье подсудимых – одно лицо, генерал-майор Виктор Назаров, который в момент трагедии был начальником штаба антитеррористической операции. Его обвиняют в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 425 Уголовного кодекса Украины (небрежном отношении к службе, совершенном в боевой обстановке, повлекшее тяжкие последствия).

14 июня, около 1:10, при заходе на посадку в аэропорту Луганска выстрелом из зенитного ракетного комплекса был сбит военно-транспортный самолет Вооруженных сил Украины Ил-76, в результате чего погибли 49 человек.

18 ноября 2014 года генерал-майору Генерального штаба Вооруженных сил Украины Виктору Назарову было вручено подозрение в служебной халатности. 

Позже лидеру «ЛНР» Игорю Плотницькому и двум членам незаконных вооруженных формирований Андрею Патрушеву и Александру Гурєєву следователи УСБУ в Днепропетровской области заочно сообщили о подозрении в совершении теракта в отношении самолета Ил-76. 
ForUm

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