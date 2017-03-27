Вчера Национальная ассоциация адвокатов Украины на своём официальном сайте разместила информацию о том, что Печерский суд г. Киева по заявлению НААУ обязал генпрокуратуру возбудить уголовное дело против сотрудников ГПУ по факту нарушения прав адвоката.

Об этом сообщил экс-первый заместитель генерального прокурора, адвокат Валентины Павловны Бузины, матери убитого Олеся Бузины Ренат Кузьмин, передает news24ua.

«Речь идет о моем деле, которое по команде генпрокурора Луценко фальсифицируют прокурор Хомик и следователь Басюк.

Напомню, эти два субъекта, заведомо зная, что я являюсь адвокатом и что обыск у меня может быть проведен по представлению, подписанному исключительно генпрокурором или его заместителем, сами подписали и подали в суд документы, в которых умышленно не указали, что собираются обыскивать жилище и рабочее место адвоката.

Обманув таким образом судью, они получили санкцию на обыск и провели его, явно превысив служебные полномочия и нарушив права и гарантии адвокатской деятельности, предусмотренные Конституцией и законами Украины. Мое заявление о возбуждении уголовного дела по этим фактам, как и заявления, поданные другими участниками и очевидцами преступлений ,совершенных Хомиком и Басюком, были проигнорированы генпрокуратурой .

А на заявление о возбуждении уголовного дела, поданное НААУ, генпрокурор ответил, что никаких нарушений в действиях своих работников не установил, чем вынудил ассоциацию обжаловать его действия в суд. Печерский суд г.Киева, и рассмотрев жалобу НААУ, принял решение обязать генпрокуратуру возбудить уголовное дело против своих же сотрудников по факту проведения незаконного обыска у адвоката .

Хочу выразить благодарность руководству Национальной ассоциации адвокатов Украины за поддержку в отстаивании прав и законных интересов адвокатов в условиях тотального беззакония и правового нигилизма, поощряемого действующей украинской властью», - заявил Кузьмин.

Отметим, что данное преступление подподает под ст. 365 Уголовного Кодекса - превышение власти, совершенное работником правоохранительного органа, которая является одной из самых тяжких статей, максимальное наказание по которой - восемь лет лишения свободы.

Напомним, Кузьмин ранее заявил, что представители президента предлагали ему сделку по уголовным делам, который сейчас возбуждены против Кузьмина.

«Несколько месяцев назад к моим адвокатам обратился их старый знакомый, гражданин США. Сказал, что представляет интересы Порошенко и уполномочен предложить мне сделку.

Суть ее заключалась в следующем: я помогаю посадить в тюрьму Тимошенко взамен на прекращение всех надуманных уголовных дел, возбужденных против меня.

Мне предложили передать всю информацию, которая была собрана в свое время мною и моей командой по поводу причастности Тимошенко к резонансным убийствам в 90-е годы, а также к противоправной деятельности экс-премьера Павла Лазаренко.

Кроме того, меня попросили сделать однозначное публичное заявление о том, что Тимошенко действительно совершала все эти преступления», - заявил Кузьмин.