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В Белом доме отрицают информацию о выставлении счета президентом США Дональдом Трампом канцлеру Германии Ангелы Меркель на $375 млрд за оборону ФРГ в рамках НАТО.

Об этом сообщает УНИАН, ссылаясь на CNBC.

Пресс-секретарь Белого дома Майкл Шорт рассказал, что информация об этом является «лживой».

«Информация о том, что президент Дональд Трамп вручил канцлеру Германии Ангеле Меркель счет на $375 млрд, которые якобы Германия «задолжала» НАТО за свою защиту, была категорически отвергнута Белым домом», – говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп выставил счет канцлеру Германии Ангелу Меркель во время их встречи, которая состоялась недавно. В частности, СМИ указывали, что Трамп выставил счет в £300 млрд ($ 375 млрд), заявив, что такую сумму ФРГ «задолжала» НАТО за мероприятия по обороне страны.

 

 
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