Полиция объявила подозрение еще одному участнику стрельбы в Олевске, сообщил руководитель ГУ НП в Житомирской области Вячеслав Печененко.
«Сейчас официально вынесено подозрение в таком дерзком и циничном деянии 30-летнему жителю Олевска, он объявлен в международный розыск», - написал он в Facebook.
По данным полиции, сразу после событий мужчина покинул пределы Украины.
«Проводятся мероприятия для его задержания и передачи украинским правоохранительным органам», - отметил начальник облглавка.
Подозреваемому грозит наказание в виде заключения до 15 лет или пожизненное лишение свободы.
Напомним, ночью 16 января в Олевске в результате криминальных разборок с применением оружия между местными жителями и приезжими из Львовской области 6 человек ранены, один – погиб.
23 января в реанимационном отделении Олевской больнице скончался еще один участник конфликта – 32-летний житель Львовской области.
Полиция сообщила о 30 участниках конфликта с обеих сторон. Часть из них находятся в розыске. Продолжается проведение ряда экспертиз, в том числе – молекулярно-генетических. Начат отбор образцов ДНК у всех участников конфликта.
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