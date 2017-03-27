Полиция объявила подозрение еще одному участнику стрельбы в Олевске, сообщил руководитель ГУ НП в Житомирской области Вячеслав Печененко.

«Сейчас официально вынесено подозрение в таком дерзком и циничном деянии 30-летнему жителю Олевска, он объявлен в международный розыск», - написал он в Facebook.

По данным полиции, сразу после событий мужчина покинул пределы Украины.

«Проводятся мероприятия для его задержания и передачи украинским правоохранительным органам», - отметил начальник облглавка.

Подозреваемому грозит наказание в виде заключения до 15 лет или пожизненное лишение свободы.

Напомним, ночью 16 января в Олевске в результате криминальных разборок с применением оружия между местными жителями и приезжими из Львовской области 6 человек ранены, один – погиб.

23 января в реанимационном отделении Олевской больнице скончался еще один участник конфликта – 32-летний житель Львовской области.

Полиция сообщила о 30 участниках конфликта с обеих сторон. Часть из них находятся в розыске. Продолжается проведение ряда экспертиз, в том числе – молекулярно-генетических. Начат отбор образцов ДНК у всех участников конфликта.