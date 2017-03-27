Арест счетов КП «Киевский метрополитен» является спланированной диверсией с целью дестабилизации работы предприятия. Об этом во время брифинга заявил руководитель аппарата КГГА Владимир Бондаренко, передает Укринформ.

«27 мая 2016-го и 2 марта 2017 года город обращался в СНБО с просьбой рассмотреть возможность введения санкций в отношении конкретной компании. Несмотря на наши обращения, несмотря на открытые головные производства, которые еще расследуются органами прокуратуры, на основании постановления Киевского апелляционного хозяйственного суда счета КП «Киевский метрополитен» арестованы, что ставит под угрозу функционирование стратегического предприятия, делает невозможным не только выплату заработной платы работникам, а также надлежащую эксплуатацию и ремонт в том числе подвижного состава. Это, по нашему убеждению, четко похоже на спланированную диверсию с целью дестабилизировать работу одного из основных транспортных предприятий столицы», - сказал Бондаренко.

Он выразил надежду, что Кабинет Министров, СНБО и Генпрокуратура должным образом отреагируют на обращение, которые Киевсовет подал по применению санкций в отношении ООО «Укррослизинг».

«Мы ожидаем возможность введения санкций в отношении этой компании и на то, чтобы не позволить безосновательно списать со счетов коммунального предприятия 2 миллиарда гривен. Мы четко понимаем, что долговые обязательства у города есть, но не в том объеме, в котором их определил суд, и прежде чем платить 2 миллиарда из карманов киевлян мы должны четко разобраться в законности соответствующего дополнительного соглашения», - подчеркнул он.

Ранее Киевсовет на своем заседании принял решение обратиться к Верховной Раде, Кабмину и СБУ, чтобы инициировать рассмотрение вопроса по долгу «Киевского метрополитена» на заседании СНБО, поскольку сложившаяся ситуация может угрожать остановкой столичного метро.

В 2009 году тогдашняя столичная власть заключила договор о приобретении 100 вагонов метро на условиях финансового лизинга с компанией «Укррослизинг». В период с 2010 по 2013 годы Киев задолжал этому предприятию почти 2 миллиарда гривен.

В 2015 году Киевсовет начал изучение условий и последствий этого соглашения, а в марте прошлого года обратился в прокуратуру с требованием расследования ситуации, в связи с претензиями «Укррослизинга».