Сегодня, 27 марта, около 12:00 в Запорожье на остановке городского транспорта «Базарная» произошло возгорание в трамвае, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Пожарные, прибывшие по вызову установили, что горит трамвай, который состоит из одного вагона. Пассажиры, которые находились внутри, вышли самостоятельно до прибытия подразделений ГосЧС. Травмированных и пострадавших среди пассажиров нет.

По данным ГосЧС, в 12:13 спасатели локализовали пожар, а в 12:25 - ликвидировали, после чего провели пролив конструкций для предотвращения повторного возникновения возгорания.

В ведомстве подчеркнули, что благодаря оперативным действиям бойцов ГосЧС удалось предотвратить дальнейшее распространения огня. К тушению привлекались 8 человек личного состава и 2 единицы техники. Предполагаемая причина пожара - короткое замыкание.