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Львов заключил соглашения с 5 городами во Львовской области на вывоз и захоронение 1900 тонн твердых бытовых отходов. Об этом сообщает пресс-служба горсовета.

«На сегодня заключены соглашения с 5 городами во Львовской области на 1900 тонн ТБО», - говорится в сообщении.

Как сообщили в департаменте жилищного хозяйства и инфраструктуры львовского горсовета, на сегодня в городе удалось частично очистить площадки от мусора.

Однако, еще ориентировочно 15% площадок являются перегруженными.

«Соглашения, которые заключены с полигонами во Львовской области, не является долговременными и предусматривают сотрудничество на определенный тоннаж ТБО. Следовательно, ситуация, когда большое количество площадок будут переполнены, может повториться уже скоро», - отметили в горсовете.

В связи с этим львовская власть просит о заключении долгосрочных соглашений с полигонами по вывозу и захоронению мусора.

Напомним, 17 марта мэр Львова Андрей Садовый заявил, что в городе возникла угроза чрезвычайной экологической ситуации из-за проблем с вывозом мусора.

22 марта глава Львовской ОГА Олег Синютка заявил, что твердые бытовые отходы из Львова будут вывезены на протяжении 5-7 дней.

 
ForUm

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