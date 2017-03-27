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Главная военная прокуратура сообщила о подозрении командующему 41 общевойсковой армии Центрального военного округа вооруженных сил Российской Федерации генерал-майору Алексею Завизьону в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 110 УК Украины (умышленные действия, совершенные с целью изменения границ территории и государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины, которые привели к гибели людей и других тяжких последствий), ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 437 УК Украины (ведение агрессивной войны), ч. 1 ст. 258-3 УК Украины (участие в террористической организации). Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

«Завизьон подозревается в том, что в период с февраля по июль 2015 года по предварительному сговору группой с другими представителями власти и должностными лицами ВС РФ, выполняя обязанности командующего 1 армейского корпуса – незаконного вооруженного формирования «народного ополчения» «ДНР», путем отдачи приказов, контроля их выполнения и координации действий, через подчиненных должностных лиц ВС РФ, обеспечил на территории Донецкой и Луганской областей ежедневное ведение обстрелов позиций сил АТО и совершение вооруженных нападений на военнослужащих Вооруженных сил Украины, других военных формирований и правоохранительных органов», – говорится в сообщении.

В результате совершения указанных умышленных действий, погибли не менее 3 тысяч и ранены более 8 тыс. военнослужащих ВСУ и других военных формирований, привлеченных к проведению АТО, и нанесен значительный материальный ущерб государству Украина.

Подозреваемый объявлен в розыск, готовится ходатайство о предоставлении разрешения на задержание с целью привода для участия в рассмотрении ходатайства об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

 
ForUm

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