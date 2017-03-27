Правительство ищет выход из ситуации с незаконной добычей янтаря. Об этом в эфире телеканала ZIK заявил начальник Национальной полиции Украины Сергей Князев, сообщает пресс-служба ведомства.

«Большую роль в этом вопросе играет коррупционная составляющая: берешь лопату, идешь копаешь и за 8 часов труда зарабатываешь больше, чем за месяц какой-то государственный служащий. Если улыбнется удача, то за один день можно стать сказочно богатым», – рассказал Князев.

По его словам, ежедневно сотрудники Нацполиции борются с янтарными копателями, изымая большое количество техники и нелегального товара.

«Если перейти на криминальную хронику, то ежедневно в сводках главных управлений Нацполиции по трем «янтарным» областям освещаются факты задержания: одна, две мотопомпы, 30 кг янтаря, 100 кг янтаря. И не только на клондайке, а во время скупки, перепродажи или транспортировке. Изымается большое количество вспомогательной техники, а также автотранспорт, которым передвигаются добытчики янтаря. Только в прошлом году, наверное, далеко за 100 или 200 машин автотранспорта были изъяты у копателей. Мотопомпы уже массово негде складывать», – сообщил глава Нацполиции.

По словам Князева, на клондайки ходят даже дети, и это является настоящей проблемой.

«Никому неинтересно проводить осушение болот, чтобы что-то вырастить. Поэтому и сельское хозяйство в этих краях после развала Советского Союза не развивается», – отметил он.