также в разделеОбщество
Львов договорился о вывозе мусора с 5 городами 7
Людмирский не связывает свое похищение с профессиональной деятельностью 8
Полиция задержала троих похитителей Людмирского 14
Еще один участник стрельбы в Олевске объявлен в розыск 7
Два отделения «Сбербанка» заработали, три – заблокированы 15
Украина намерена полностью восстановить неприкосновенные военные запасы 30
Названы окончательные причины аварии на шахте «Степная» 20
Дело Ил-76: Генерал Назаров получил 7 лет тюрьмы 226
Беркутовцев, пытавших майдановцев на Грушевского, могут посадить на 10 лет 15
На Донетчине в результате подрыва на взрывном устройстве погибли двое военных 32
В Балаклее и соседних селах повреждены 265 зданий 41
Полиция освободила Людмирского, похищенного 8 месяцев назад 108
Апрель в Украине начнется с потепления 32
В Египте задержали ривненчанку, подозреваемую в убийстве мужа 31
Суд в Минске на 15 суток арестовал украинца за участие в митинге 27
Геращенко: Вороненкова выманили на встречу, чтобы убить 94
В РФ завели новые дела на украинских военных 25
Страны ЕС стали реже отказывать украинцам в визах 54

Правительство ищет выход из ситуации с незаконной добычей янтаря. Об этом в эфире телеканала ZIK заявил начальник Национальной полиции Украины Сергей Князев, сообщает пресс-служба ведомства.

«Большую роль в этом вопросе играет коррупционная составляющая: берешь лопату, идешь копаешь и за 8 часов труда зарабатываешь больше, чем за месяц какой-то государственный служащий. Если улыбнется удача, то за один день можно стать сказочно богатым», – рассказал Князев.

По его словам, ежедневно сотрудники Нацполиции борются с янтарными копателями, изымая большое количество техники и нелегального товара.

«Если перейти на криминальную хронику, то ежедневно в сводках главных управлений Нацполиции по трем «янтарным» областям освещаются факты задержания: одна, две мотопомпы, 30 кг янтаря, 100 кг янтаря. И не только на клондайке, а во время скупки, перепродажи или транспортировке. Изымается большое количество вспомогательной техники, а также автотранспорт, которым передвигаются добытчики янтаря. Только в прошлом году, наверное, далеко за 100 или 200 машин автотранспорта были изъяты у копателей. Мотопомпы уже массово негде складывать», – сообщил глава Нацполиции.

По словам Князева, на клондайки ходят даже дети, и это является настоящей проблемой.

«Никому неинтересно проводить осушение болот, чтобы что-то вырастить. Поэтому и сельское хозяйство в этих краях после развала Советского Союза не развивается», – отметил он.

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

76
Теги
Туфли мужские весенне-летние классического фасона 2017 года