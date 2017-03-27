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На территории военного арсенала в Балаклее Харьковской области наблюдаются одиночные взрывы боеприпасов. Об этом сообщает пресс-служба ГосЧС.

«На технической территории арсенала наблюдаются одиночные взрывы боеприпасов различной интенсивности. Для локализации и ликвидации очагов возгорания привлечено 3 пожарных танка, 3 инженерные машины разграждения (ИМР) и 3 пожарных автомобиля МО, для подвоза воды привлечены 3 пожарные автомобили ГосЧС», - говорится в сообщении.

По информации ведомства, по состоянию на 7 утра сегодняшнего дня пиротехническими расчетами ГосЧС очищено от взрывоопасных предметов территорию Балаклеи и девяти населенных пунктов, попавших в зону чрезвычайной ситуации.

В зоне чрезвычайной ситуации отключено газоснабжение, временно приостановлена ​​работа потенциально опасных объектов, закрыто воздушное пространство в радиусе 40 км.

Как сообщал ForUm, в ночь на 23 марта на территории военного склада Минобороны возле города Балаклея Харьковской области произошел взрыв с последующим пожаром.

В результате происшествия погибла женщина.

24 марта пожар был потушен, после чего силы инженерно-саперных подразделений Вооруженных сил Украины начали разминирование территории, прилегающей к площадкам с вооружением.

26 марта глава Харьковской облгосадминистрации Юлия Светличная заявила, что разминирование в Балаклее и населенных пунктах района завершено.
ForUm

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