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Премьер-министр России Дмитрий Медведев в день массовых протестов по стране против коррупции катался на лыжах.

Об этом он написал в Instagram, отвечая на вопрос пользователя под ником @ispiridonoff: «Привет! Как день?» «Неплохо, на лыжах покатался», - ответил Медведев.

Напомним, 26 марта в Москве, Санкт-Петербурге и других российских городах состоялись массовые протесты против коррупции.

Поводом для проведения акций стало расследование Фонда борьбы с коррупцией об имуществе премьер-министра РФ Дмитрия Медведева, которое называлось «Он вам не Димон».

Оппозиционный политик Алексей Навальный был задержан полицией и остается в участке до суда.

В ГУ МВД России по Москве сообщили о задержании сотрудниками полиции и Росгвардии на антикоррупционной акции около 500 человек. По данным ОВД-Инфо, было задержано более тысячи человек.

 
ForUm

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