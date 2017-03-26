Вчера, 25 марта, в Балаклее задержали двоих безработных, обокравши квартиру местного жителя, сообщает отдел коммуникации полиции харьковской области.

«В Балаклейский отдела полиции обратился 49-летний мужчина с сообщением о том, что неизвестные путем свободного доступа проникли в помещение и совершили кражу монитора, микроволновой печи, электрочайника, магнитолы, слесарных инструментов», – говорится в сообщении.

По данным главка, сотрудниками отдела полиции в совершении указанного уголовного преступления были разоблачены 40 и 41-летние безработные местные жители.

У них изъяты вещественные доказательства. Решается вопрос об избрании меры пресечения. Факт происшествия внесен в Единый реестр досудебных расследований по ч. 3 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 6 лет лишения свободы.



Напомним, ночью 23 марта на территории военного склада Минобороны возле города Балаклея Харьковской области произошел взрыв с последующим пожаром.

Порядок в городе охраняют около 600 правоохранителей.