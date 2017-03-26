Европейская Комиссия планирует ввести единый дорожный сбор на всех автодорогах в странах ЕС.

По словам еврокомиссара по транспорту Виолеты Булк, соответствующий законопроект будет представлен в мае 2017 года.

Главная цель инициативы Еврокомиссии - упростить перемещение по европейским трассам и избавить водителей от необходимости останавливаться для уплаты различных пошлин на разных участках трасс в странах Евросоюза.

Вместо этого на территории ЕС централизованно будет платиться единый дорожный сбор, который владельцы транспортных средств смогут оплачивать или при помощи системы предварительной оплаты, либо путем ежемесячных отчислений, сообщает УНИАН.

Сумма дорожного сбора будет зависеть от количества пройденных километров и от степени вреда, который автомобиль наносит окружающей среде, отметила Булк.

По ее словам, доходы от сборов будут перечисляться в бюджет стран, по дорогам которых проехал автомобиль. Еврокомиссия рассчитывает достигнуть согласия по этому вопросу между государствами - членами ЕС до конца 2019 года.