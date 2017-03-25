Три человека получили ранения во время стрельбы во французском Лилле. Среди пострадавших - 14-летний подросток.

Как сообщает издание La Voix du Nord, стрельба произошла на юге города, в районе станции метро Porte d'Arras. Местные власти подтвердили эту информацию изданию Franceinfo, передает «Русская служба ВВС».

Сообщается, что 14-летний подросток получил ранение в ногу, еще один человек ранен в шею. Они госпитализированы. Третья пострадавшая самостоятельно отправилась в больницу Saint-Vincent-de-Paul.

Радио France Bleu Nord утверждает, что стрелявший сбежал с места происшествия. По информации радиостанции, стрельба произошла на парковке, на месте работает полиция. Найдено около десятка гильз.

По информации La Voix du Nord, согласно предварительным данным расследования, человек, открывший огонь, решил свести с кем-то счеты.