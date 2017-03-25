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В Херсонской области в 2017 году будут построены несколько солнечных электростанций общей установочной мощностью 250 МВт. Об этом сообщил и.о. заместителя главы Херсонской обладминистрации Евгений Рыщук, передает пресс-служба ОГА, передает «Апостроф».

«В 2017 году в области запланировано строительство солнечных электростанций мощностью 250 МВт. Главная задача местной власти - выбрать инвесторов, которые действительно намерены развивать гелиоэнергетику на Херсонщине», - сказал он.

Рыщук отметил, что самая крупная солнечная электростанция в области будет построена в Олешковском районе – ее мощность составит 35 МВт. По его словам, объект разместится на полях фильтрации, которые непригодны для сельскохозяйственного использования.

Он также заявил, что этот проект обеспечит привлечение инвестиций в размере $35 млн.

 
ForUm

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