На Тернопольщине депутата сельсовета привлечен к административной ответственности за конфликт интересов.

Об этом сообщает пресс-служба Тернопольской областной прокуратуры, сообщает «Укринформ».

«Апелляционным судом Тернопольской области оставлено в силе постановление Борщевского районного суда о привлечении к административной ответственности депутата одного из сельских советов Борщевского района за совершение правонарушений, связанных с коррупцией. В суде доказано, что депутат не сообщил о реальном конфликте интересов и принял участие в голосовании о выделении своей жене земельного участка площадью 1,7 га у реки Збруч», - говорится в сообщении.

Суд назначил ему штраф за совершение правонарушения, связанного с коррупцией.