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Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины под процессуальным руководством прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры проводят ряд обысков в Одессе. Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

«Следственные действия осуществляются в рамках досудебного расследования уголовного производства по факту завладения средствами местного бюджета в особо крупных размерах должностными лицами органа местного самоуправления по предварительному сговору с представителями коммерческого сектора. Речь идет о продаже мэрии Одессы административного здания по завышенным ценам», - говорится в сообщении.

В ходе досудебного расследования детективы установили, что упомянутое здание в составе целостного имущественного комплекса государственного предприятия «Завод «Краян» на начало 2016 года продан за 11 млн грн. В августе 2016 ему предоставили отдельный адрес и продали за 4 млн грн. В то же время в сентябре этого же года новый владелец предложил это здание Одесской мэрии уже за 185 млн грн. Операция по купле-продаже состоялась в декабре 2016 года.

«Выявление признаков преступления и своевременное блокирование средств на счетах общества, от имени которого осуществлена ​​продажа здания по завышенной цене, стало возможным благодаря активной гражданской позиции жителей Одессы, ряда народных депутатов и общественных организаций, которые своевременно обратились к НАБУ с заявлениями о преступлении, еще на стадии его совершения», - отмечается в сообщении.

Досудебное расследование по данным фактам детективы Бюро начали в ноябре прошлого года. Сейчас следственные действия продолжаются.
ForUm

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