Министерство иностранных дел Украины решительно осуждает акт вандализма в Тернополе, где неизвестные осквернили памятник жертвам Холокоста. Об этом говорится в комментарии внешнеполитического ведомства.
«Считаем это спланированной провокацией, цель которой расшатать межнациональный мир и согласие в Украине», - заявили в пресс-службе.
В МИД убеждены, что правоохранительные органы «примут все необходимые меры для того, чтобы заказчики и исполнители этого позорного преступления были оперативно найдены и привлечены к ответственности».
Напомним, вандалы осквернили белую стелу памятника, перечеркнув красной краской Звезду Давида, а поверх надписей нарисовав свастику и руническое написание «SS».
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