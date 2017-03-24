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Министерство иностранных дел Украины решительно осуждает акт вандализма в Тернополе, где неизвестные осквернили памятник жертвам Холокоста. Об этом говорится в комментарии внешнеполитического ведомства.

«Считаем это спланированной провокацией, цель которой расшатать межнациональный мир и согласие в Украине», - заявили в пресс-службе.

В МИД убеждены, что правоохранительные органы «примут все необходимые меры для того, чтобы заказчики и исполнители этого позорного преступления были оперативно найдены и привлечены к ответственности».

Напомним, вандалы осквернили белую стелу памятника, перечеркнув красной краской Звезду Давида, а поверх надписей нарисовав свастику и руническое написание «SS».

 
ForUm

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