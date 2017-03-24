С начала суток в зоне АТО погибли двое украинских военнослужащих. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

Зафиксировано 48 обстрелов – больше всего на донецком направлении.

По позициям у населенного пункта Зайцево НВФ вели огонь из гранатометов и пулеметов, также на данном направлении зафиксировано использование артиллерии калибра 152 мм. Гранатометы различных систем и крупнокалиберные пулеметы НВФ использовали у Авдеевки и Майорского, впоследствии приобщив к обстрелам минометы калибра 120 мм. А по позициям вблизи шахты Бутовка украинских защитников обстреливал танк. По украинским позициям вблизи Троицкого НВФ вели огонь из минометов, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

На мариупольском направлении позиции украинских военных у Широкино и Водяного враг обстреливал из минометов калибра 120 мм и 82 мм. У Водяного морских пехотинцев обстреливал снайпер.

На луганском направлении, по позициям неподалеку Новозвановки враг вел огонь из минометов калибра 82 мм, гранатометов и пулеметов.

Во время вражеского обстрела ранен житель Авдеевки.

Напомним, за минувшие сутки, 23 марта, в районе проведения АТО были ранены трое украинских военнослужащих.