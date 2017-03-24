По состоянию на 13 часов сегодняшнего дня на территории военного арсенала в пгт Балаклея Харьковской области наблюдаются взрывы разной интенсивности, примерно 2 взрыва в час. Об этом сообщает пресс-служба ГосЧС.

Отмечается, что подразделениями ГосЧС ликвидировано около 16 пожаров, которые возникли вследствие попадания взрывоопасных предметов.



Тушение пожара на территории арсенала осуществляется специальным подразделением Минобороны с привлечением двух пожарных танков.



«В Штаб по ликвидации чрезвычайной ситуации поступило 126 заявок (в течение суток - 80) по выявлению боеприпасов на территории города, 46 из которых отработано пиротехническими группами ГосЧС, изъято и уничтожено 74 взрывоопасных предмета и фрагментов боеприпасов», - говорится в сообщении.

К ликвидации последствий чрезвычайной ситуации привлечено 1 тыс. 435 человек и 226 ед. техники. Дополнительно привлечены резервные силы и средства в составе 6 пиротехнических расчетов (30 человек и 7 ед. техники) из Сумской, Житомирской, Винницкой, Кировоградской, Черкасской и Хмельницкой областей. Привлечены 3 пожарных отделения ГосЧС для заправки двух пожарных танков, которые работают на технической территории арсенала для локализации и ликвидации ячеек возгорания. На железнодорожной станции Шебелинка дежурят два пожарных поезда.

Как сообщал ForUm, в ночь на 23 марта на территории военного склада Минобороны возле города Балаклея Харьковской области произошел взрыв с последующим пожаром.

По состоянию на утро 24 марта интенсивность взрывов на складах значительно уменьшилась. Силы инженерно-саперных подразделений Вооруженных сил Украины начали разминирование территории, прилегающей к площадкам с вооружением, и находятся в готовности к разминированию территории складов.