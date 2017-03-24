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Большинство жителей Балаклеи и примыкающих к ней населенных пунктов уже вернулись домой.

Об этом заявил руководитель пресс-службы ГУ ГосЧС в Харьковской области Игорь Лупандин, сообщает 112 Украина.

«На данный момент сейчас около 70% жителей вернулись как в город Балаклею, так и в те населенные пункты, которые примыкают к Балаклее. Сейчас в штатном режиме идет работа в направлении перевозки пассажиров. Дополнительно направлены специальные автобусы», - отметил он.

По словам Лупандина, все коммунальные службы, в том числе аварийные коммунальные службы, находятся на своих рабочих местах. Они проверяют трубопроводы, газопроводы и электропитание. Есть повреждения жилых домов, разрушения фиксируются, и в дальнейшем последствия инцидента будут ликвидированы.

Как сообщал ForUm, в ночь на 23 марта на территории военного склада Минобороны возле города Балаклея Харьковской области произошел взрыв с последующим пожаром.

По состоянию на 13 часов сегодняшнего дня на территории военного арсенала наблюдаются взрывы разной интенсивности, примерно 2 взрыва в час.

Силы инженерно-саперных подразделений Вооруженных сил Украины начали разминирование территории, прилегающей к площадкам с вооружением, и находятся в готовности к разминированию территории складов.

 
ForUm

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