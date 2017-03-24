Служба безопасности Украины не видит оснований для пересмотра решения о запрете въезда в Украину российской певице Юлии Самойловой, которая должна была представлять РФ на международном песенном конкурсе «Евровидение-2017» в Киеве.

Об этом журналистам заявил советник председателя СБУ Юрий Тандит, сообщает УНИАН.

«Мы свое слово сказали. Мы, во всяком случае, сделали то, что могли сделать. Могу сказать, что, конечно, сейчас это решение (и мы это видим с позавчерашнего дня) будут пытаться «раскручивать» российские пропагандисты. Мы, конечно, однозначно будем делать все, чтобы мероприятия (Евровидение) состоялись в Киеве безопасно. Но мы видим, что уже сейчас Россией используются средства массовой информации, в том числе лоббистами в Европе, чтобы дискредитировать это решение, которое было принято в рамках закона», - сказал Тандит.

Он подчеркнул, что для СБУ все равны перед законом.

При этом советник председателя спецслужбы добавил, что украинская сторона желает Самойловой творческих успехов. «Она не проходила никаких конкурсов. Фактически она была назначена для участия в конкурсе, при этом очень цинично. Все мы видим те последствия, которые сейчас происходят», - сказал Тандит.

Как ранее сообщал ForUm, Служба безопасности Украины запретила Самойловой въезд на территорию Украины сроком на три года.

Российская певица ранее выступала в аннексированном Крыму.