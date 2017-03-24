также в разделеОбщество
Пожар на складах в Балаклее ликвидирован 6
«Азов» открестился от убийцы Вороненкова 8
Паршова уволили из Нацгвардии за нарушение контракта 24
Защита Вороненкова за 10 дней до убийства дала ФСБ его адрес 26
ГосЧС: Большинство жителей Балаклеи вернулись домой 31
Reuters показало видео с российскими танками у украинской границы 38
Аваков: Задержанный в Киеве на взятке налоговик нес деньги руководству 58
Заму Кернеса сообщили о подозрении в мошенничестве 25
Взрывы в Балаклеее не утихают, потушено 16 пожаров 74
Появилось видео убийства Вороненкова 1476
У НАПК есть вопросы к двум чиновникам Минэкологии 9
Львов договорился с тремя городами о вывозе мусора 121
Активисты заблокировали отделение сбербанка в Сумах 16
Гройсман обещает отремонтировать дороги за 5-7 лет 19
Пожар на складах в Балаклее сняли с беспилотника 134
В СБУ считают, что взрывы в Балаклее и убийство Вороненкова связаны 65
СМИ: В Донецке из гранатомета обстреляли здание «минобороны ДНР» 62
Из Балаклеи и окрестных сел эвакуировали 36 тысяч человек 84

За прошлый год Службы безопасности Украины предотвратила 10 терактов, задержала 56 участников террористических и диверсионно-разведывательных групп. Об этом, как сообщает пресс-служба Главы государства, он сказал в центре спецопераций в Киевской области на торжествах в честь 25-й годовщины со дня создания СБУ.

По его словам, результаты работы Службы вдохновляют сограждан-патриотов, вызывают ярость противника, получают достойную оценку со стороны наших надежных иностранных партнеров. «Доверие к СБУ и партнерство СБУ со спецслужбами стран-наших партнеров уже развились до уровня совместных операций за пределами территории Украины. Наша спецслужба научилась и понимать замыслы врага, и действовать асимметрично. В целом - перешла к системной работе», - добавил он.

Порошенко отметил, что только за прошлый год СБУ предотвратила 10 терактов, задержала 56 участников террористических и диверсионно-разведывательных групп, разоблачила 15 попыток заложить взрывные устройства, поймала 46 человек, причастных к деятельности международных террористических и экстремистских организаций, из которых 15 находились в международном розыске по линии Интерпола.

«Диалектика гибридной войны требует от вас новых, форм противодействия агрессору. Отдельную опасность представляют попытки Кремля нанести «удар в спину», изнутри ослабить наше государство, лишить его воли и способности для дальнейшего развития. Ожидаю от Службы противодействия разведывательно-подрывной и диверсионной деятельности спецслужб Российской Федерации, принятия активных контрразведывательных мероприятий в рамках сдерживания ее агрессии», - подчеркнул Порошенко.

Президент подчеркнул, что среди задач СБУ - борьба с терроризмом, принятие системных мер по блокированию террористических угроз, недопущение посягательств на территориальную целостность и независимость Украины.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

11
Теги
Туфли мужские весенне-летние классического фасона 2017 года