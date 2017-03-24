Из Службы безопасности Украины в ходе очищения от коррупционеров, предателей и непрофессионалов были уволены свыше 2 тысяч сотрудников.

Об этом заявил на торжественных мероприятиях к 25-летию СБУ Президент Украины Петр Порошенко, сообщает Укринформ.

«Службе безопасности пришлось пройти мучительный путь очищения от коррупционеров, предателей, она сбросила балласт карьеристов с низкими профессиональными и морально-деловыми качествами. Создана действенная система самоконтроля за чистотой рядов. Из Службы было уволено более 2 тыс. человек, зато приняты на службу молодые патриотически настроенные офицеры, многие из которых уже прошли испытания и закалились в боевых действиях», - сказал Порошенко.

Он добавил, что, к сожалению, с начала российской агрессии Служба безопасности Украины потеряла 21 воина и более сотни получили ранения.