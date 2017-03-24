Правительство концентрируется над выполнением задания, чтобы в течение 5-7 лет навести порядок на украинских автодорогах. Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман во время «Часа вопросов к правительству» в Верховной Раде, сообщает пресс-служба Кабмина.

«Если бы дороги удерживали нормально в 2006-2012 годах, то ситуация с дорогами была бы другой. И наша задача сегодня - за 5-7 лет навести порядок на украинских автодорогах. Украинцы достойны того, чтобы ездить нормальными дорогами», - подчеркнул глава правительства.

По его словам, в 2017 году на осуществление автодорожных работ выделено 15 млрд грн. Получение еще 15 млрд грн предусмотрено в результате репрофайлинга облигаций внутреннего государственного займа.

По его словам, 95% дорог в Украине находятся в неудовлетворительном состоянии.

Премьер-министр отметил, что дал поручение Министерству инфраструктуры Украины, Государственному агентству автомобильных дорог Украины скорее начать работы по ремонту дорог.

«Мы будем переходить к капитальному ремонту, реконструкции украинских дорог», - заявил он.

Как ранее сообщал ForUm, премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что в 2017 году на финансирование дорожных работ будет выделено около 30 млрд грн.

По данным министра инфраструктуры Владимира Омеляна, для восстановления украинских дорог необходимо финансирование в объеме около 50 млрд грн в год на протяжении 5 лет.