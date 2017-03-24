также в разделеОбщество
Пожар на складах в Балаклее ликвидирован 9
«Азов» открестился от убийцы Вороненкова 9
Паршова уволили из Нацгвардии за нарушение контракта 25
Защита Вороненкова за 10 дней до убийства дала ФСБ его адрес 28
ГосЧС: Большинство жителей Балаклеи вернулись домой 31
Reuters показало видео с российскими танками у украинской границы 39
Аваков: Задержанный в Киеве на взятке налоговик нес деньги руководству 61
Заму Кернеса сообщили о подозрении в мошенничестве 25
Взрывы в Балаклеее не утихают, потушено 16 пожаров 76
Появилось видео убийства Вороненкова 1495
У НАПК есть вопросы к двум чиновникам Минэкологии 9
Львов договорился с тремя городами о вывозе мусора 122
За прошлый год СБУ предотвратила 10 терактов и задержала 56 диверсантов 11
Активисты заблокировали отделение сбербанка в Сумах 16
Пожар на складах в Балаклее сняли с беспилотника 134
В СБУ считают, что взрывы в Балаклее и убийство Вороненкова связаны 65
СМИ: В Донецке из гранатомета обстреляли здание «минобороны ДНР» 64
Из Балаклеи и окрестных сел эвакуировали 36 тысяч человек 86

Правительство концентрируется над выполнением задания, чтобы в течение 5-7 лет навести порядок на украинских автодорогах. Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман во время «Часа вопросов к правительству» в Верховной Раде, сообщает пресс-служба Кабмина.

«Если бы дороги удерживали нормально в 2006-2012 годах, то ситуация с дорогами была бы другой. И наша задача сегодня - за 5-7 лет навести порядок на украинских автодорогах. Украинцы достойны того, чтобы ездить нормальными дорогами», - подчеркнул глава правительства.

По его словам, в 2017 году на осуществление автодорожных работ выделено 15 млрд грн. Получение еще 15 млрд грн предусмотрено в результате репрофайлинга облигаций внутреннего государственного займа.

По его словам, 95% дорог в Украине находятся в неудовлетворительном состоянии.

Премьер-министр отметил, что дал поручение Министерству инфраструктуры Украины, Государственному агентству автомобильных дорог Украины скорее начать работы по ремонту дорог.

«Мы будем переходить к капитальному ремонту, реконструкции украинских дорог», - заявил он.

Как ранее сообщал ForUm, премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что в 2017 году на финансирование дорожных работ будет выделено около 30 млрд грн.

По данным министра инфраструктуры Владимира Омеляна, для восстановления украинских дорог необходимо финансирование в объеме около 50 млрд грн в год на протяжении 5 лет.

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

19
Теги
Туфли мужские весенне-летние классического фасона 2017 года