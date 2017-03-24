В оккупированном Донецке одно из зданий, относящихся так называемому «минобороны» самопровозглашенной «ДНР», было повреждено выстрелом из гранатомета.
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в парламенте ДНР.
«По той информации, которая имеется сейчас, сегодня утром неизвестные выстрелили, предположительно, из РПГ по четвертому этажу одного из зданий нашего оборонного ведомства. На данный момент это вся информация, и сейчас она проверяется», — сообщил собеседник агентства.
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