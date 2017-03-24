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Президент Петр Порошенко заявляет, что правоохранительные органы должны раскрыть убийства журналиста Павла Шеремета и экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова, а также ЧП на складах хранения боеприпасов, расположенных неподалеку от города Балаклея Харьковской области.

Об этом, как сообщает пресс-служба Главы государства, он сказал в центре спецопераций в Киевской области на торжествах в честь 25-й годовщины со дня создания СБУ.

Порошенко отметил, что правоохранительные органы работают системно, хотя и «не все удается предусмотреть и не все удается отследить».

«Делом чести всех правоохранительных органов Украины, и Службы (СБУ. - Ред.) является раскрытие вчерашнего убийства, когда возле гостиницы «Премьер-Палац» был убит бывший депутат Госдумы России и главный свидетель по делу Януковича, а также раскрытие убийства журналиста Павла Шеремета. И раскрыть вчерашнюю диверсию в Харьковской области - это тоже дело военной контрразведки вместе с военной прокуратурой», - подчеркнул Порошенко.

Как известно, в ночь на 23 марта на территории военного склада Минобороны возле города Балаклея Харьковской области произошел взрыв с последующим пожаром.

В тот же день экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова застрелили в центре Киева.

20 июля 2016 года журналист Павел Шеремет погиб в результате взрыва автомобиля в Киеве.
ForUm

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