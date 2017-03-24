Вчера, 23 марта, в Запорожье сотрудники Управления защиты экономики Национальной полиции и военной прокуратуры задержали военного комиссара, который пообещал гражданину помочь с вопросом прохождения врачебной комиссии за 600 долларов, сообщает Департамент защиты экономики Нацполиции.

Кроме средств, правоохранители изъяли печать с изображением герба Российской Федерации.

Правоохранители установили, что 47-летний исполняющий обязанности военного комиссара районного военного комиссариата Запорожья пообещал помочь лицу получить паспорт гражданина Украины. В частности, человек потерял его, а без военного билета ему отказывают в восстановлении. Для получения военного билета гражданину необходимо пройти военно-врачебную комиссию.

В ведомстве отметили, военный пообещал посодействовать в прохождении комиссии. За 600 долларов США «благодарности» ему даже не надо появляться у врачей. Если же денег не будет - не будет заключения военно-врачебной комиссии и военного билета. Как результат - отсутствие паспорта гражданина Украины.

23 марта оперативники Управления защиты экономики в Запорожской области ДЗЭ Национальной полиции и следователи военной прокуратуры Запорожского гарнизона Южного региона Украины задержали и.о. военного комиссара в служебном кабинете.

Кроме 600 долларов США неправомерной выгоды правоохранители изъяли патроны к огнестрельному оружию и печать с изображением герба Российской Федерации.

Санкция статьи 369-2 (злоупотребление влиянием) Уголовного кодекса Украины предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3-х до 8-ми лет с конфискацией имущества.