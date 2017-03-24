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Вчера, 23 марта, около 18:30 возле села Ивановка Покровского района Донецкой области в результате взрыва неизвестного устройства погиб мужчина, сообщает отдел коммуникации областной полиции.

«В дежурную часть Покровского отдела полиции поступило сообщение о том, что близ села Ивановка произошел взрыв, в результате которого ранен неизвестный мужчина. От полученных травм ранен погиб», – говорится в сообщении.

Правоохранители устанавливают личность погибшего, природу взрыва, возможных свидетелей и другие обстоятельства происшествия.

 
ForUm

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