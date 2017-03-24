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В Беларуси задержали активистов «Белого легиона» и «Молодого фронта» у которых якобы была изъята атрибутика батальона «Азов» и УНА-УНСО. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на информацию Комитета государственной безопасности РБ.

Отмечается, что КГБ возбуждено уголовное дело по факту обучения и подготовки к участию в массовых беспорядках (ч.3 ст.293 УК РБ). Задержаны активисты «Белого легиона» во главе с Мирославом Лозовским, а также «Молодого фронта» во главе с Дмитрием Дашкевичем - всего 26 человек.

«Проведено 29 обысков по местам их жительства, пребывания и хранения предметов и документов. Изъяты автомат Калашникова, 3 карабина, 2 пистолета, патроны, гранаты, дубинки, метательные ножи и топоры, предметы и вещества для изготовления самодельных взрывных устройств, военная форма, бронежилеты, каски, медицинские аптечки натовского образца, различная атрибутика батальона «Азов», «Тактической группы Беларусь», УНА-УНСО, а также пособия по ведению боевых действий в городе», – говорится в сообщении.

По информации агентства, оперативно-следственные действия по уголовному делу продолжаются, в том числе с целью установления и задержания всех причастных к противоправной деятельности. «При этом в случае с «Белым легионом» мы имеем дело с профессионально подготовленными боевиками возрастом от 25 до 43 лет», - отметили в КГБ.

«Спецслужбы не исключают, что изъятое у активистов «Белого легиона» оружие планировалось использовать во время уличных акций 25 марта. Лидеры «Белого легиона» в этих же целях были намерены привлечь активистов «Молодого фронта» во главе с Дмитрием Дашкевичем. Планировалось также прибытие боевиков из Украины. Речь идет о последователях УНА-УНСО, с которыми «Белый легион» тесно сотрудничает еще с 90-х, а также об иных лицах, участвовавших в боевых действиях на востоке Украины в составе националистических формирований. О поддержании членами «Белого легиона» контактов с указанной категорией и приверженности аналогичным взглядам свидетельствует изъятая во время обысков соответствующая атрибутика. Кроме того, получены данные о возможном участии в акциях экстремистски настроенных групп молодежи из числа иностранных граждан в целях поддержки организаторов протестного мероприятия в Беларуси», – сказано в сообщении.

Напомним, ранее Александр Лукашенко заявил, что в Беларуси задержали готовивших провокацию с оружием боевиков. По его словам, один из лагерей находился в районе Бобруйска и Осиповичей, а остальные лагеря – в Украине

Служба безопасности Украины направила в связи с данным заявлением запрос в правоохранительные органы Беларуси. 

В то же время Министерство иностранных дел опровергло информацию Лукашенко о якобы существовании в Украине «лагерей боевиков».
ForUm

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