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Служба безопасности Украины направила запрос в правоохранительные органы Беларуси в связи с заявлением президента республики Александра Лукашенко о тренировочных лагерях боевиков в Украине. 

Об этом на брифинге заявил руководитель аппарата главы СБУ Александр Ткачук, передает 112 Украина. 

«Что касается заявления, что на территории Украины действуют какие-то лагеря по подготовке людей. Нашей службой направлен соответствующий запрос. По нашим каналам контактов с правоохранительными и специальными органами Республики Беларусь мы ожидаем дополнительную информацию от наших коллег. Пока что более детальной информации, кроме той, что прозвучала от президента Белоруссии, у нас нет», - сказал он.

Ранее Александр Лукашенко заявил, что в Беларуси задержали готовивших провокацию с оружием боевиков. По его словам, один из лагерей находился в районе Бобруйска и Осиповичей, а остальные лагеря – в Украине
ForUm

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