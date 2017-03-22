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Министерство иностранных дел Украины опровергает информацию президента Беларуси Александр Лукашенко о якобы существовании в Украине «лагерей боевиков», сообщили ForUm’у в пресс-службе МИД.

«Высказывания руководства Беларуси о якобы подготовке на территории Украины вооруженных боевиков не соответствуют действительности, являются провокационными и вредят развитию добрососедских отношений между Украиной и Беларусью», – говорится в сообщении.

В МИД отметили, что именно партнер Беларуси по Союзному государству - Российская Федерация в рамках гибридной агрессии развила как на своей территории, так и на оккупированных украинских землях целые тренировочные лагеря для наемников и боевиков. «Поддерживая и экспортируя терроризм, Россия целенаправленно подрывает стабильность и безопасность в регионе, в котором находятся как Украина, так и Беларусь», – подчеркнули в ведомстве.

«Украина передала в Международный суд ООН многочисленные доказательства поддержки и финансирования РФ терроризма на оккупированных территориях Украины. Мы готовы к тесному международному сотрудничеству в противодействии любым проявлениям терроризма, в том числе с Беларусью», – подытожили в МИД.

Напомним, ранее Александр Лукашенко заявил, что в Беларуси задержали готовивших провокацию с оружием боевиков. По его словам, один из лагерей находился в районе Бобруйска и Осиповичей, а остальные лагеря – в Украине

Служба безопасности Украины направила в связи с данным заявлением запрос в правоохранительные органы Беларуси. 
ForUm

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